Herman Miller hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Herman Miller hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,190 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Herman Miller mit einem Umsatz von insgesamt 926,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 876,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at