|
26.06.2026 06:31:29
Herman Miller stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Herman Miller veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,830 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 1,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 961,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,32 USD, nach -0,540 USD im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Herman Miller 3,84 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.