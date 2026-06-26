Herman Miller stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Herman Miller veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,830 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent auf 1,00 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 961,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,32 USD, nach -0,540 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Herman Miller 3,84 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at