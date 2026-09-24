Herman Miller stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Herman Miller hat am 22.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte Herman Miller 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 923,4 Millionen USD, gegenüber 955,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at