Herman Miller veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Herman Miller gab am 17.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Herman Miller hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 955,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at