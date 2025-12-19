|
19.12.2025 06:31:28
Herman Miller veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Herman Miller gab am 17.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.
Herman Miller hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 955,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 970,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!