Hermès-Aktie bricht ein: Schwache Nachfrage belastet Luxuswerte

Die Luxusbranche steht weiter unter Druck, und neue Geschäftszahlen sorgen für Ernüchterung am Markt. Analysten richten den Blick nun auf die Entwicklung in den wichtigsten Absatzregionen.

Luxuswerte haben am Donnerstag stärker nachgegeben. Mit den Zahlen von Hermès erhielt der Sektor einen erneuten Dämpfer. Die Aktie des französischen Unternehmens büßte in Paris 5,82 Prozent auf 1.277,50 Euro ein und bewegte sich damit im Bereich der Jahrestiefs. Sie steuert nach Monaten der Schwäche auf eine Kurshalbierung seit Jahresbeginn zu. Auch LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering und andere Werte des Sektors gaben stärker als der Gesamtmarkt nach.

Analysten sehen schwieriges Marktumfeld für Luxuswerte

Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen von Hermès das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Außer Europa hätten sich die relevanten Absatzregionen schwächer als gedacht entwickelt. Dies dürfte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen führen.

Vor allem das Geschäft in Asien-Pazifik enttäuschte. Dort stagnierte der um Währungseffekte bereinigte Umsatz im dritten Quartal, während von Bloomberg befragte Experten ein Wachstum von knapp 1,6 Prozent erwartet hatten. China gehört bei Hermès zu dieser Region, Japan hingegen nicht. Die asiatischen Länder sind für den Luxuskonzern besonders wichtige Absatzmärkte und waren in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Wachstumstreiber.

Konzernweit stiegen die währungsbereinigten Erlöse um 4,3 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro. Auch damit verfehlte Hermès die Erwartungen. Besser als in Asien entwickelte sich das Geschäft in Amerika und Europa. Konzernchef Axel Dumas sprach von einem „komplexen Umfeld“, in dem das Unternehmen Kurs halte.

Analyst Piral Dadhania von RBC sprach von durchwachsenen Resultaten. James Grzinic von Jefferies zufolge verfehlte Hermès sogar die zuletzt bereits gesunkenen Erwartungen. Abgesehen von der anziehenden Ledersparte habe sich der Rückstand in den übrigen Kategorien auf ein bislang unerreichtes Niveau verschärft.

Die schwachen Zahlen verschärfen die ohnehin schwierige Lage der Hermès-Aktie. Das Rekordhoch von 2.957 Euro aus dem Frühjahr 2025 ist inzwischen weit entfernt. Zuletzt notierte das Papier auf einem Niveau wie im Herbst 2022. Der Börsenwert des Unternehmens sank auf etwas mehr als 130 Milliarden Euro, nachdem er in der Spitze mehr als 310 Milliarden Euro betragen hatte. Rund zwei Drittel der Anteile gehören der Familie des Unternehmensgründers Thierry Hermès. In diesem Jahr hat die Aktie bereits mehr als 40 Prozent verloren und steuert damit auf das schwächste Börsenjahr seit Handelsbeginn 1993 zu.

Auch die Aktie von LVMH geriet unter Druck. Ihr Minus seit Jahresbeginn vergrößerte sich um einen Prozentpunkt auf rund 40 Prozent. Der französische Luxusgüterkonzern hatte zuletzt ebenfalls unter einem schwachen China-Geschäft gelitten.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Hermès ist seit Jahren die hohe Nachfrage nach Handtaschen, insbesondere den Modellen Birkin und Kelly. Bei diesen Taschen übersteigt die Nachfrage regelmäßig das Angebot, entsprechend lang sind die Wartezeiten. Birkin-Handtaschen verkauft der Konzern in der Regel für rund 10.000 Euro, Sondermodelle erzielen häufig deutlich höhere Preise. Auch beim Wiederverkauf werden oft Aufschläge erreicht. Die Taschen gelten sowohl als Statussymbole als auch als Wertanlagen.

Das 1837 gegründete Unternehmen stellt neben Handtaschen zahlreiche weitere Luxusgüter her, darunter Schreibutensilien, Koffer, Kleidung, Decken und Sättel.

dpa (AFX)