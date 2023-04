Hermès-Aktie fester: Hermès steigert Umsatz

Der Hersteller von teuren Lederwaren, Seiden- und Kaschmirschals sowie Parfüms verbuchte im ersten Quartal einen Umsatz von 3,38 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Das Wachstumstempo blieb damit auf dem Niveau des vorangegangenen Weihnachtsquartals.

Analysten hatten laut einem von Factset zusammengestellten Konsens nur mit einem Quartalsumsatz von 3,17 Milliarden Euro gerechnet. Hermès, das von den nun beendeten Pandemie-Beschränkungen in China weniger betroffen war als andere Luxusunternehmen, meldete eine anhaltende Dynamik in Asien, auch dank der Eröffnung eines neuen Geschäfts in der chinesischen Stadt Nanjing. Der Umsatz in den USA wurde durch die Eröffnung eines Geschäfts in Naples im Bundesstaat Florida angekurbelt.

In Europa profitierte Hermès von vermehrter Reisetätigkeit vor allem in Frankreich, Italien und Großbritannien, so Hermès. Die Großhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 26 Prozent.

Die Hermès-Aktie gewinnt am Freitag an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,14 Prozent auf 1.967,60 Euro

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)