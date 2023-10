Hermès-Aktie freundlich: Goldman hat Kursziel für Hermès angehoben

Der Luxusgüterkonzern dürfte den bereinigten Umsatz um 12 Prozent gesteigert haben, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit liege sie unter der Konsensschätzung von plus 14 Prozent.

Die Hermès-Aktie steigt an der EURONEXT in Paris zeitweise um 0,59 Prozent auf 1.761,40 Euro.

