Hermès-Aktie gewinnt: Hermès mit Umsatzwachstum im dritten Quartal

Im Dreimonatszeitraum bis Ende September erzielte die Hermès International SCA Umsatzwachstum von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,14 Milliarden Euro. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich mit 2,84 Milliarden Euro gerechnet.

In Frankreich und dem restlichen Europa profitierte Hermès von einer dynamischen Reisesaison. In Amerika blieb das Wachstum stark, auch dank der Eröffnung neuer Filialen in New York City und Austin.

In China nahm der Absatz wieder Fahrt auf, nachdem er zuvor von Anti-Corona-Maßnahmen gedämpft worden war, so Hermès.

Mit Blick auf das Gesamtjahr seien die Auswirkungen der Pandemie und des ökonomischen und geopolitischen Gegenwinds schwer zu erfassen, teilte der Konzern weiter mit. Er zeigte sich aber zuversichtlich für sein "ambitioniertes" Ziel für mittelfristiges organisches Wachstum.

Die Hermès-Aktie gewinnt an der EURONEXT Paris zeitweise 1,19 Prozent auf 1.320,50 Euro.

PARIS (Dow Jones)