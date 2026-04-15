Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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15.04.2026 10:51:00

Hermes and Gucci sales fall short on Middle East turmoil. Investors were surprised.

Hermes International, trading at 34 times earnings, saw its stock get pummeled on Wednesday after the luxury-goods maker reported slower-than-expected first-quarter sales growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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