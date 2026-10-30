Hero Motocorp präsentierte Quartalsergebnisse

Hero Motocorp hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 92,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65,41 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 149,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at