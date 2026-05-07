Hero Motocorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hero Motocorp hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 72,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 58,08 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 129,78 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,70 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 287,01 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 218,96 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 474,11 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Hero Motocorp 408,67 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at