Heron Therapeutics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Heron Therapeutics hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,77 Prozent auf 34,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at