Heron Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Heron Therapeutics hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Heron Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 38,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at