Heron Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Heron Therapeutics hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Heron Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 35,3 Millionen USD, gegenüber 38,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at