HEROZ, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HEROZ, hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

HEROZ, vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,31 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Milliarden JPY – ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HEROZ, 1,52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at