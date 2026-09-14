HEROZ, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HEROZ, lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,760 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HEROZ, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at