HEROZ, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HEROZ, hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HEROZ, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

HEROZ, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 24,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,790 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte HEROZ, einen Umsatz von 5,93 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at