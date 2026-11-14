14.11.2026 12:32:39

Herrenknecht: Drei Vorschläge zum Erhalt von Arbeitsplätzen

SCHWANAU (dpa-AFX) - Der Chef des Tunnelbohrmaschinen-Herstellers Herrenknecht, Martin Herrenknecht, hat drei konkrete Vorschläge gemacht, wie man aus seiner Sicht möglichst viele Arbeitsplätze in Deutschland halten könnte. "Zurück zur 40-Stunden-Woche, weniger Karenztage im Krankheitsfall und ein deutlich flexiblerer Kündigungsschutz für Fach- und Führungskräfte mit hohen Einkommen", schrieb Herrenknecht in einem Brandbrief, den die "Bild" veröffentlicht hat. Ein Sprecher des Unternehmens aus Schwanau (Ortenaukreis) bestätigte die Aussagen auf Anfrage.

Die Industrie in Deutschland stehe mit dem Rücken zur Wand. Besonders die IG Metall scheint Herrenknecht ein Dorn im Auge zu sein. Der Unternehmer kritisierte deren "aberwitzigen Forderungen" in der laufenden Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. "Haben die den Schuss immer noch nicht gehört?", schrieb Herrenknecht mit Bezug auf bundesweit ganztägige Warnstreiks, die es ab der kommenden Woche geben soll.

"Schnell raus aus den Schützengräben"

Wer in der aktuellen Situation nach alten Logiken verhandele, stärke nicht die Position der Arbeitnehmer, sondern vernichte Industriearbeitsplätze, so Herrenknecht, der Mitglied in der CDU ist. "Denn wenn unsere Unternehmen international nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, geht es bald nicht mehr um fünf Prozent mehr oder weniger Lohn. Dann geht es um den Job." Die Gewerkschaften müssten "ganz schnell raus aus den Schützengräben und gemeinsam mit den Arbeitgebern dafür kämpfen, so viele Arbeitsplätze wie möglich in Deutschland zu halten".

In dem Tarifkonflikt fordert die IG Metall innerhalb eines Jahres 5 Prozent mehr Geld für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten. Zudem sollen Jobs und Standorte gesichert werden. Die Arbeitgeber haben für eine wesentlich längere Laufzeit eine widerrufbare Einmalzahlung und 1,3 Prozent mehr angeboten. Nach drei Verhandlungsrunden hat sich keine Lösung abgezeichnet./rwi/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen