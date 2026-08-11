The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
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11.08.2026 22:40:01
Hershey CFO Steven Voskuil Sells 950 Shares for $171,000
Steven E. Voskuil, SVP, Chief Financial Officer of The Hershey Company (NYSE:HSY), sold 950 shares of common stock on Aug. 5, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($180.00); post-transaction value based on August 05, 2026, market close ($179.58).The Hershey Company represents a leading global confectionery manufacturer with a market capitalization of $37.1 billion and TTM revenues of $12.2 billion, demonstrating substantial scale within the consumer defensive sector. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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