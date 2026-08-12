The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
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12.08.2026 22:39:01
Hershey Chief Accounting Officer Sells 710 Shares for $128,354
Jennifer Mccalman, VP, Chief Accounting Officer at The Hershey Company (NYSE:HSY), reported a sale of 710 shares of common stock on August 6, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($180.78); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($183.02).The Hershey Company stands as a leading global manufacturer of chocolate and confectionery products with a market capitalization of $37.0 billion and TTM revenues of $12.2 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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