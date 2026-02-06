Hershey präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hershey hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD gegenüber 3,92 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Hershey im vergangenen Quartal 3,09 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hershey 2,89 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,34 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hershey ein Gewinn pro Aktie von 10,92 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hershey 11,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at