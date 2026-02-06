|
06.02.2026 06:31:28
Hershey präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hershey hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD gegenüber 3,92 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Hershey im vergangenen Quartal 3,09 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hershey 2,89 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,34 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hershey ein Gewinn pro Aktie von 10,92 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hershey 11,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.