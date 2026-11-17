Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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17.11.2026 12:17:02
Hershey vs. Kimberly-Clark: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors weighing growth in snacks against the stability of hygiene products must decide whether Hershey (NYSE:HSY) or Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) offers the most compelling path forward for a diversified portfolio.
While Hershey is defined by its dominance in the chocolate and snack markets, Kimberly-Clark focuses on essential personal care and tissue products. These businesses are often compared because they both provide products that consumers tend to buy regardless of economic conditions, making them staples for many long-term investment portfolios.
Hershey sells chocolate, sweets, and mints in more than 65 countries under more than 85 brand names. Its core strength lies in North American confectionery and salty snacks through iconic brands like Hershey's and Reese's. In its latest annual report, the company identified McLane Company, Inc. as its largest customer, representing nearly 27% of net sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as this single distributor serves as the primary gateway to large retailers like Walmart Inc.
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