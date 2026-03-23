Sonova Aktie
WKN DE: A0M1WV / ISIN: CH0033968485
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23.03.2026 11:43:05
Hersteller Sonova baut um: Sennheiser steht zum Verkauf
Künftig soll das Kerngeschäft mit Hörgeräten und Implantaten noch mehr im Zentrum stehen. Dafür stößt das Schweizer Unternehmen Sonova seine Consumer-Hearing-Sparte ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Sonova Holding AG 2. Linie
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23.03.26
|Schweizer Hörgerätekonzern Sonova trennt sich wieder von Sennheiser-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Sonova Holding AG 2. Linie
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