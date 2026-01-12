Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
12.01.2026 15:50:36
Hersteller verkaufen weniger: China und US-Zölle lasten bei VW und Mercedes auf dem Absatz
Jahrelang dominiert Volkswagen den chinesischen Markt. Doch damit ist es vorbei. Inzwischen sind die Wolfsburger nur noch Nummer 3. Auch Mercedes muss auf dem lukrativen Markt Federn lassen. Beide spüren zudem die US-Zölle in der Verkaufsbilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
