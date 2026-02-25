SEB Aktie
WKN: 862948 / ISIN: FR0000121709
|
25.02.2026 16:01:35
Hersteller von WMF, Krups, Tefal: Haushaltsgeräteriese SEB streicht bis zu 2100 Stellen
Die Groupe SEB, Weltmarktführer für elektrische Haushaltskleingeräte, greift zum Rotstift: Bis zu 2100 Jobs sollen wegfallen, auch Deutschland ist betroffen. Mit dem Sparkurs will der WMF-Mutterkonzern dem Konkurrenzdruck aus Asien begegnen. An der Börse kommt das gut an - die Aktie legt zweistellig zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SEB S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.