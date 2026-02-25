SEB Aktie

SEB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862948 / ISIN: FR0000121709

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 16:01:35

Hersteller von WMF, Krups, Tefal: Haushaltsgeräteriese SEB streicht bis zu 2100 Stellen

Die Groupe SEB, Weltmarktführer für elektrische Haushaltskleingeräte, greift zum Rotstift: Bis zu 2100 Jobs sollen wegfallen, auch Deutschland ist betroffen. Mit dem Sparkurs will der WMF-Mutterkonzern dem Konkurrenzdruck aus Asien begegnen. An der Börse kommt das gut an - die Aktie legt zweistellig zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SEB S.A.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.