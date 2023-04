Herstellung bis 2030 geplant: Moderna entwickelt Krebsimpfstoff

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Forschung an Krebs-Vakzinen läuft weltweit auf Hochtouren. Neben dem Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech arbeitet auch die US-Firma Moderna an einem solchen Mittel. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung deutlich beschleunigt - der Impfstoff könnte in wenigen Jahren auf den Markt kommen.