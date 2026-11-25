|
25.11.2026 06:31:29
Herti AD legte Quartalsergebnis vor
Herti AD hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Herti AD einen Umsatz von 10,7 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigen sich rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.