Herti AD hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,9 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Herti AD einen Umsatz von 10,7 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at