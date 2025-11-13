Herti AD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Herti AD hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,17 BGN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,170 BGN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Herti AD mit einem Umsatz von insgesamt 21,0 Millionen BGN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,3 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren, um 1,41 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at