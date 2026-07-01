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01.07.2026 06:31:29
Hertz Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hertz Energy lud am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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