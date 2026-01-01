Hertz Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hertz Energy lud am 30.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

