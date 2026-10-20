Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000
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20.10.2026 17:29:06
Hertz Global Stock Jumps 13% After Oro Mobility Secures Strategic Investment
(RTTNews) - Hertz Global Holdings, Inc. (HTZ) is up 13.04 percent, gaining $0.2400 to $2.0800 on Tuesday. The rise follows the announcement that Oro Mobility has secured an $80 million strategic equity investment from a consortium including Cohen Private Ventures and funds or accounts affiliated with Certares Opportunities and Knighthead Capital Management. The investment establishes Oro as a standalone growth platform, while Hertz will retain majority economic ownership.
Hertz is currently trading at $2.0800, up from the previous close of $1.8400 after opening at $2.1099 on the Nasdaq. The stock has traded between $2.0200 and $2.1800 during the session. Trading volume stands at 23.15 million shares, compared with average volume of 28.25 million shares.
Oro currently operates approximately 45,000 vehicles across major U.S. mobility markets. The new capital will support expansion of its fleet, operational infrastructure, technology, workforce and strategic partnerships across rideshare rentals, driver-led fleet management and autonomous vehicle fleet management. Hertz will continue supporting Oro as its fleet and corporate services partner. Hertz shares have traded between $1.4500 and $8.1800 over the past 52 weeks.
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