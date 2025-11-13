Hesai Group (B) (spons ADRs) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hesai Group (B) (spons ADRs) hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Hesai Group (B) (spons ADRs) im vergangenen Quartal 111,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) 75,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at