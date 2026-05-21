Hesai Group (B) (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hesai Group (B) (spons ADRs) hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,3 Millionen USD – ein Plus von 36,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hesai Group (B) (spons ADRs) 72,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at