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12.11.2026 06:31:28
Hesai Group (B) (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hesai Group (B) (spons ADRs) hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,260 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Hesai Group (B) (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 158,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,58 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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