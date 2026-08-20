Hesai Group (B) (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hesai Group (B) (spons ADRs) hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hesai Group (B) (spons ADRs) 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Hesai Group (B) (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 126,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at