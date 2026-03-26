Hesai Group (B) (spons ADRs) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hesai Group (B) (spons ADRs) äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 141,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 100,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,742 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,10 Milliarden CNY gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,440 USD. Im Vorjahr waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 421,17 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 288,62 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,70 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,15 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at