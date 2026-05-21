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21.05.2026 06:31:29
Hesai Group Registered B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hesai Group Registered B stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,140 HKD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 768,0 Millionen HKD umgesetzt, gegenüber 561,6 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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