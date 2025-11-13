Hesai Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hesai Group Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 HKD gegenüber -0,590 HKD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hesai Group Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 869,1 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren 587,0 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at