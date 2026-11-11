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11.11.2026 06:31:29
Hesai Group Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hesai Group Registered B hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,07 HKD. Im letzten Jahr hatte Hesai Group Registered B einen Gewinn von 0,260 HKD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Hesai Group Registered B im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hesai Group Registered B 869,1 Millionen HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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