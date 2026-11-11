Hesai Group Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hesai Group Registered B hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,07 HKD. Im letzten Jahr hatte Hesai Group Registered B einen Gewinn von 0,260 HKD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Hesai Group Registered B im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hesai Group Registered B 869,1 Millionen HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at