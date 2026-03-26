Hesai Group Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hesai Group Registered B hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,08 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 HKD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,99 Prozent auf 1,10 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 778,4 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,890 HKD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,20 Milliarden HKD umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,40 HKD. Im Vorjahr hatte Hesai Group Registered B -0,860 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,28 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,25 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,06 HKD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 3,54 Milliarden HKD erwartet.

Redaktion finanzen.at