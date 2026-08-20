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20.08.2026 06:31:29
Hesai Group Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hesai Group Registered B hat sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,06 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hesai Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 990,8 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762,2 Millionen HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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