Hess Midstream LP Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hess Midstream LP Registered A veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,630 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 420,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 378,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at