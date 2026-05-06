Hess Midstream LP Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hess Midstream LP Registered A hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 USD, nach 0,650 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent auf 390,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 382,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at