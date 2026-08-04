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04.08.2026 06:31:29
Hess Midstream LP Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hess Midstream LP Registered A hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 397,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 414,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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