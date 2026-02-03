Hess Midstream LP Registered A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hess Midstream LP Registered A hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 USD, nach 0,680 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hess Midstream LP Registered A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 404,2 Millionen USD im Vergleich zu 395,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,86 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hess Midstream LP Registered A ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

