RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
27.05.2026 15:33:39
Hessen-Projekt wirbt Millionen für Kernfusion ein
WIESBADEN/BIBLIS (dpa-AFX) - Das südhessische Kernfusions-Start-Up "Focused Energy" hat 240 Millionen US-Dollar (206 Mio Euro) zur Weiterentwicklung seiner Technologie eingeworben. Am einstigen Kernkraft-Standort Biblis soll das erste Laserfusions-Kraftwerk der Welt entstehen.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) bezeichneten die Zusage als großen Schritt, um Hessen zu einem führenden Standort für Spitzenforschung und Entwicklung der laserbasierten Kernfusion auszubauen.
Kernfusion ahmt den Prozess nach, der in der Sonne Energie erzeugt. Es gibt bei der Fusion keine Co2-Emissionen und deutlich geringere Mengen radioaktiver Abfälle als bei der Kernspaltung.
Die Mittel kommen laut einer Mitteilung der Staatskanzlei unter anderem von RWE, der Bundesagentur für Sprunginnovationen sowie europäisch und hessisch kontrollierten Förderfonds. Der Lead-Investor Prime Movers Lab stammt aus den USA. Focused Energy wurde 2021 aus der TU Darmstadt gegründet./ceb/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
17:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15:33
|Hessen-Projekt wirbt Millionen für Kernfusion ein (dpa-AFX)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)