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25.11.2026 06:17:38
Hessen will Finanzwissen aller Bürger stärken
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Land Hessen will die Kompetenzen seiner Bürgerinnen und Bürger bei alltäglichen Finanzthemen stärker fördern - mit speziellen Angeboten für die verschiedenen Generationen. "Finanzielle Unwissenheit kostet - nicht nur Geld, sondern auch Lebensqualität", erklärte Finanzminister Alexander Lorz (CDU). "Wenn Menschen grundlegende Konzepte wie Zinsen oder Altersvorsorge nicht verstehen, treffen sie oft teure Fehlentscheidungen."
Mit dem Lebensphasenansatz wolle das Land die Menschen genau dort erreichen, wo sie Finanzwissen brauchten: etwa beim Start ins Berufsleben, bei der Suche nach der ersten eigenen Wohnung oder der Gründung einer Familie. Das Kabinett verabschiedete ein Gesamtkonzept mit dem Motto "Finanzkompetenzen stärken. Ein Leben lang". Es verbindet den "Zukunftsplan zur ökonomischen Bildung in hessischen Schulen" mit außerschulischen Angeboten. Hessen sei das erste Bundesland, das Finanzbildung ressortübergreifend und lebensphasenorientiert angehe.
Finanzbildung wird daher zur fächerübergreifenden Aufgabe
"Alltagsnahe Finanzbildung gehört in jede Schule - von der Grundschule bis zum Abitur oder an beruflichen Schulen", erklärte Kultusminister Armin Schwarz (CDU). Daher sei sie zum festen Bestandteil des Schulunterrichts geworden. "Denn wer früh lernt, mit Geld verantwortungsvoll umzugehen, ist später besser auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet."
Die Finanzbildung sei inzwischen eine fächerübergreifende Aufgabe von der Grundschule - etwa zum Taschengeld-Management - über die Mittelstufe bis zum Abitur oder an den beruflichen Schulen mit Wirtschaftsschwerpunkt in Prüfungen. Zum Konzept zählt auch die kostenlose Schülerversion der Finanzbildungs-App Seasn der Goethe-Universität Frankfurt als freiwilliges Angebot für Schulen./löb/DP/zb
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