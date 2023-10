Hessens SPD-Generalsekretär: Faeser zur Verhandlungsführung bereit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die hessische SPD wird voraussichtlich mit ihrer Landesvorsitzenden Nancy Faeser und dem Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Günter Rudolph, als Verhandlungsführer in mögliche Sondierungsgespräche mit der CDU gehen. Faeser habe sich bereit erklärt, weiter "als Landesvorsitzende für uns diese Gespräche zu führen, zusammen mit dem Fraktionsvorsitzenden" und ergänzt durch das Landespräsidium, sagte der Generalsekretär der Hessen-SPD, Christoph Degen, am Montagabend in Frankfurt am Rande einer Parteisitzung.

Die SPD sei grundsätzlich bereit, in Sondierungsgespräche mit der CDU zu gehen. "Aber der Ball liegt bei der CDU und wir müssen darauf warten, dass man sich bei uns meldet", sagte Degen. Bei einem ersten Sondierungsgespräch gehe es in der Regel erstmal unter anderem darum, "die Atmosphäre, die Vertraulichkeit" zu klären. Erst im Nachgang gehe es dann wirklich um konkrete Punkte./löb/DP/he