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01.11.2026 13:46:38
Hessischer Innenminister Poseck: 'Keine falschen Tabus' bei Aufarbeitung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) hat nach den Krawallen in Frankfurt eine konsequente Strafverfolgung und Aufarbeitung angekündigt. "Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen", sagte er in Frankfurt. "Es darf hier keine falschen Tabus geben."
Die Sicherheitsbehörden in Hessen würden diese gewaltbereiten jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Zukunft noch stärker in den Fokus nehmen. "Ich will sehr deutlich sagen: Damit schützen wir auch die vielen Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Land, die sich an Recht und Gesetz halten", sagte Poseck./csc/DP/zb
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