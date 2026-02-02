Hester Biosciences: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hester Biosciences stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,41 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 774,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 632,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at